Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов посетил учебно-стрелковый центр, где проводятся занятия по стрелковой и тактической подготовке военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны был проинформирован о том, что на полигоне созданы условия для проведения учений в условиях максимально приближенных к боевым занятий по предотвращению попыток противника осуществить диверсионно-разведывательную деятельность и принятию контрмер, а также других практических занятий.

На полигоне личный состав получает возможность для отработки и совершенствования практических навыков, применяя стрелковые оружия, минометы и гранатометы, имеющиеся на вооружении.

Министр обороны понаблюдал за занятиями по практической подготовке в огневых, тактических и других учебных участках, а также за курсами по разведывательной и снайперской подготовке.