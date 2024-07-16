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Закир Гасанов посетил один из военных кораблей Казахстана

Закир Гасанов посетил один из военных кораблей Казахстана Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и других представителей руководящего состава министерства в Республику Казахстан.
Армия
16 июля 2024 г. 19:48
Закир Гасанов посетил один из военных кораблей Казахстана

Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и других представителей руководящего состава министерства в Республику Казахстан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегация Азербайджана, возглавляемая генерал-полковником З.Гасановым, совместно с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым и руководящим составом министерств обороны стран-участниц международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024" посетила один из военных кораблей Казахстана. Министрам обороны было доложено об основных направлениях деятельности ракетно-артиллерийского корабля и экипажа. Гости понаблюдали за показательными выступлениями военных моряков.

Они также посетили водолазный центр ВМС Казахстана, ознакомились с созданными здесь условиями, осмотрели имеющееся на вооружении мало- и крупнокалиберное оружие и техническое оборудование.

Затем гости посетили одну из воинских частей. Им была предоставлена подробная информация о созданных здесь условиях и продемонстрированы учебные тренажеры на территории воинской части.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister visits one of Kazakhstan's warships
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Qazaxıstanın hərbi gəmilərindən birini ziyarət edib

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