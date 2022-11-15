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Закир Гасанов посетил Национальную академию обороны Грузии

Закир Гасанов посетил Национальную академию обороны Грузии Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 15 ноября посетил Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в городе Гори.
Армия
15 ноября 2022 г. 16:22
Закир Гасанов посетил Национальную академию обороны Грузии

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 15 ноября посетил Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в городе Гори.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Министр обороны встретился с ректором Академии бригадным генералом Мамией Балахадзе. На встрече были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере военного образования и перспективы развития этой области.

Затем генерал-полковник З.Гасанов оставил памятную запись в “Книге почетных гостей” Академии.

После ознакомления с Национальной академией обороны генерал-полковник З.Гасанов понаблюдал за спортивными состязаниями курсантов.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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