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Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения

Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения В короткие сроки на освобожденных территориях установлены десятки модульных комплексов различного назначения
Армия
17 марта 2021 г. 12:19
Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
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Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства, ознакомившись с работой, проводимой в двух подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, осмотрели комплексы модульного типа, и провели беседу с военнослужащими за чайным столом.

Следует отметить, что с целью обеспечения удобного размещения, питания и обеспечения высокого уровня бытовых условий личного состава в короткие сроки на освобожденных территориях установлены десятки модульных комплексов различного назначения. Работа в этом направлении продолжается.

По поручению Верховного главнокомандующего в целях усиления снабжения личного состава продуктами питания, свежими овощами и другой сельскохозяйственной продукцией на освобожденных территориях были построены и сданы в эксплуатацию новые продовольственные склады.

Продукты, хранящиеся на этих складах, введенных в эксплуатацию для обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей в течение года, доставляются в воинские части, дислоцированные на разных направлениях, для усиления снабжения.

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Версия на английском языке ФотоMinister of Defense visits units stationed in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov işğaldan azad edilən ərazilərdə yerləşən bölmələrdə olub

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