Закир Гасанов поручил усилить контроль над объектами стратегического и военного назначения на вражеской территории

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева состоялось служебное совещание при участии руководящего состава министерства обороны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на совещании особое внимание было уделено вопросам усиления всех видов разведки по основным направлениям, установленным путем анализа существующей военно-политической ситуации в регионе, и обнаружения новых мишеней на территории врага, оценки их значения и определения последовательности ликвидации, повышения координированной деятельности подразделений и соединений Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Ракетных и артиллерийских войск, Сил особого назначения, других видов Вооруженных сил.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения в связи с усилением контроля над объектами стратегического и военного назначения на вражеской территории, учитывая вероятность любой военной угрозы для страны, при необходимости - готовностью к их немедленному уничтожению.

Министр особо подчеркнул, что ракетно-артиллерийские устройства и системы в распоряжении Вооруженных сил позволяют в точности выполнить эти поручения.