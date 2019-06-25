Закир Гасанов поручил строго контролировать оперативную обстановку на линии соприкосновения войск

На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Передав свои поздравления участникам совещания в связи с Днем Вооруженных Сил, министр обороны особо отметил, что распоряжение, подписанное президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в целях усиления социальной защиты военнослужащих, было воспринято всем личным составом нашей Армии с чувством глубокой признательности и приподнятым духом. Министр выразил уверенность, что работы, проводимые государством в этом направлении, будут продолжительными.

Министр обороны поставил задачи должностным лицам уделить особое внимание вопросам осуществления строгого контроля за оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, повышения бдительности и обеспечения безопасности личного состава. С учетом погодных условий министр также дал указания в связи с предотвращением случаев теплового и солнечного удара среди личного состава, повышением внимания к состоянию его здоровья и принятием мер пожарной безопасности в воинских частях.