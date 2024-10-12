Закир Гасанов поручил поддерживать в рабочем состоянии пути обеспечения армейских позиций

Министр обороны Закир Гасанов поручил поддерживать в постоянном рабочем состоянии пути обеспечения позиций армии, расположенных на территориях со сложным рельефом.

Министр обороны Закир Гасанов поручил поддерживать в постоянном рабочем состоянии пути обеспечения позиций армии, расположенных на территориях со сложным рельефом.

Как передает Report, об этом министр заявил на служебном совещании в Минобороны.

В ходе совещания министр подчеркнул важность эффективной организации службы в воинских частях, очистки освобожденных территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов, заложенных Арменией в годы оккупации.

Гасанов также подчеркнул необходимость инженерно-саперного укрепления позиций, расположенных на территориях со сложным рельефом и в суровых климатических условиях, поддержания в постоянном рабочем состоянии путей обеспечения.

Министр отметил, что благодаря вниманию и заботе руководства страны обеспечен высокий уровень социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих. Гасанов поручил также уделять внимание вопросам материально-технического и медицинского обеспечения подразделений, особенно в зимний период.