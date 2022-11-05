Закир Гасанов поручил держать под контролем деятельность незаконных армянских вооруженных формирований

На состоявшемся сегодня в министерстве обороны совещании подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
На совещании была особо подчеркнута важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.