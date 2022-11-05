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Закир Гасанов поручил держать под контролем деятельность незаконных армянских вооруженных формирований

Закир Гасанов поручил держать под контролем деятельность незаконных армянских вооруженных формирований На состоявшемся сегодня в министерстве обороны совещании подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.
Армия
5 ноября 2022 г. 12:40
Закир Гасанов поручил держать под контролем деятельность незаконных армянских вооруженных формирований

На состоявшемся сегодня в министерстве обороны совещании подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На совещании была особо подчеркнута важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister instructs to keep constant control over areas where Russian peacekeepers stationed
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyətini daimi nəzarətdə saxlamağı tapşırıb

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