Закир Гасанов понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачыне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых на территории Лачынского района.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых на территории Лачынского района.

Как сообщили Report в Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов посетил штаб учений Сухопутных войск и проверил организацию деятельности.

Затем министр заслушал доклады командиров и штабных офицеров о принятых решениях по организации деятельности в ходе операций на карте и макете местности на командном пункте управления, развернутым в полевых условиях.

Было отмечено, что основное внимание на учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, уделено развитию уровня знаний командиров и соответствующих должностных лиц, а также навыков управления и оперативного принятия решений.

На учениях, проводимых с применением современных методов управления и с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, были выполнены задачи во взаимодействии с подразделениями других видов войск.

Поднятые по тревоге подразделения заняли районы сосредоточения и были созданы группировки в соответствии с планом учений. В ходе приведения в различные степени боевой готовности личный состав отработал скрытное и оперативное выполнение задач.

Министр обороны дал соответствующие поручения по управлению войсками.