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Закир Гасанов понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачыне

Закир Гасанов понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачыне Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых на территории Лачынского района.
Армия
23 октября 2021 г. 11:00
Закир Гасанов понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачыне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых на территории Лачынского района.

Как сообщили Report в Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов посетил штаб учений Сухопутных войск и проверил организацию деятельности.

Затем министр заслушал доклады командиров и штабных офицеров о принятых решениях по организации деятельности в ходе операций на карте и макете местности на командном пункте управления, развернутым в полевых условиях.

Было отмечено, что основное внимание на учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, уделено развитию уровня знаний командиров и соответствующих должностных лиц, а также навыков управления и оперативного принятия решений.

На учениях, проводимых с применением современных методов управления и с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, были выполнены задачи во взаимодействии с подразделениями других видов войск.

Поднятые по тревоге подразделения заняли районы сосредоточения и были созданы группировки в соответствии с планом учений. В ходе приведения в различные степени боевой готовности личный состав отработал скрытное и оперативное выполнение задач.

Министр обороны дал соответствующие поручения по управлению войсками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun Laçındakı təlimini izləyib, tapşırıqlar verib

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