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Закир Гасанов поинтересовался состоянием военнослужащих, раненных в результате армянской провокации

Закир Гасанов поинтересовался состоянием военнослужащих, раненных в результате армянской провокации Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался состоянием здоровья и процессом реабилитации военнослужащих, получивших ранения в результате провокации, совершенной 5 марта незаконными армянскими вооруженными формированиями на
Армия
19 марта 2023 г. 15:00
Закир Гасанов поинтересовался состоянием военнослужащих, раненных в результате армянской провокации

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался состоянием здоровья и процессом реабилитации военнослужащих, получивших ранения в результате провокации, совершенной 5 марта незаконными армянскими вооруженными формированиями на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, и других военнослужащих, проходящих лечение в госпитале.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Отметим, что 19 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны по случаю праздника Новруз.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov qanunsuz erməni birləşmələrinin təxribatı nəticəsində yaralanan hərbçilərin son durumu ilə maraqlanıb

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