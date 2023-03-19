Закир Гасанов поинтересовался состоянием военнослужащих, раненных в результате армянской провокации

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался состоянием здоровья и процессом реабилитации военнослужащих, получивших ранения в результате провокации, совершенной 5 марта незаконными армянскими вооруженными формированиями на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, и других военнослужащих, проходящих лечение в госпитале.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Министр обороны пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.
Отметим, что 19 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны по случаю праздника Новруз.