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Закир Гасанов ознакомился со стендом Национального университета обороны на выставке ADEX-2024

Закир Гасанов ознакомился со стендом Национального университета обороны на выставке ADEX-2024 Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со стендами Национального университета обороны и других образовательных учреждений Азербайджана на 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2014 в Бакинском Экспо-центре.
Армия
26 сентября 2024 г. 10:37
Закир Гасанов ознакомился со стендом Национального университета обороны на выставке ADEX-2024

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со стендами Национального университета обороны и других образовательных учреждений Азербайджана на 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024 в Бакинском Экспо-центре.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны был проинформирован о том, что команда Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны успешно прошла отборочные туры технологического конкурса TEKNOFEST 2024 в Турции и вышла в финал. Наша команда участвует в конкурсе с проектом Тoratan dron ZN-44.

На стенде Университета также представлен БПЛА "Хиласкар", разработанный курсантами Военного института имени Гейдара Алиева и удостоенный третьего места в категории B конкурса "Беспилотные летательные аппараты" на фестивале аэрокосмической техники и технологий "Технофест Азербайджан", проходившем в Баку в 2022 году.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov views booth of National Defense University at ADEX exhibition
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Milli Müdafiə Universitetinə məxsus stendlə tanış olub

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