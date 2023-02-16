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Закир Гасанов ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях

Закир Гасанов ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, продолжается реализация мер по созданию современной военной инфраструктуры и повышению боеготовност
Армия
16 февраля 2023 г. 18:01
Закир Гасанов ознакомился с ходом строительных работ на освобожденных территориях

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, продолжается реализация мер по созданию современной военной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с ходом работ, проводимых на нескольких военных объектах, строящихся на освобожденных территориях.

Было доложено, что для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне здесь строятся здание штаба, казарма, служебные помещения, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт и другие объекты инфраструктуры, а также жилой дом для военнослужащих и членов их семей. Отмечалось, что все объекты предусмотрено оснастить современным оборудованием.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения по качественному ведению и своевременному завершению строительства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov azad edilmiş ərazilərə gedib, aparılan tikinti işləri ilə tanış olub

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