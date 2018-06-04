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    Закир Гасанов отправится в Россию

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в очередном заседании Совета министров обороны Стран Независимых Государств (СМО СНГ), которое состоится в Республике Тыва Российской Федерации.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе заседания, которое пройдет с 5-го по 7-ое июня в городе Кызыле (Республика Тыва), министры обороны обсудят различные аспекты военного сотрудничества в рамках СНГ.

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