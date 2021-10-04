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Состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

Состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Грузии.
Армия
4 октября 2021 г. 10:40
Состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции
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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Грузию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов примет участие на трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции в Кахетии.

На повестке встречи будут вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

09:46

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Грузии.

Как сообщает Report, сегодня министр проведет ряд встреч с членами правительства Грузии.

На встречах будет обсуждаться текущее состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia and Turkey to hold trilateral meeting of defense ministers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşü olacaq

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