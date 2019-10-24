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Закир Гасанов отбыл в Брюссель для участия в заседании НАТО

Закир Гасанов отбыл в Брюссель для участия в заседании НАТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Брюссель для участия в заседании, которое состоится в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе заседания, которое пройдет 25 октября, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи министра обороны Азербайджана.

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