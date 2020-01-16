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Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы

Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строите

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в воинских частях продолжаются интенсивные строительные и ремонтно-восстановительные работы в целях улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил один из воинских частей, строительство которой находится на стадии завершения.

Было доложено, что здание штаба, солдатская казарма, медпункт и другие объекты, строительство которых завершится в ближайшее время, предусмотрены для проведения военнослужащими служебной и боевой деятельности на высоком уровне.

Проверив ход строительных работ в воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением этих работ.

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