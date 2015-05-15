Закир Гасанов оправился в Нахчыван для наблюдения за азербайджано-турецкими совместными учениями

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов оправился в Нахчыван для наблюдения за азербайджано-турецкими совместными тактическими учениями. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны.

В заявлении говорится, что министр обороны встретился с турецкой делегацией, возглавляемой генералом армии Умитом Диндаром, который также приехал в Нахчыван на учения.

На встрече были обсуждены важность обмена опытом в оборонной сфере, военного сотрудничества и будущие перспективы.

Далее министр обороны и гости из Турции возложили цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, находящегося в центре города Нахчыван, а также побывали на Аллее Шахидов.