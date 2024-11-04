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Закир Гасанов обсудил со словацким коллегой военное сотрудничество

Закир Гасанов обсудил со словацким коллегой военное сотрудничество Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Словакии.
Армия
4 ноября 2024 г. 18:45
Закир Гасанов обсудил со словацким коллегой военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Словакии.

Как сообщили Report в Миниобороны, визит организован по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Словакии Роберта Калиняка.

В рамках визита Закир Гасанов посетил военно-мемориальный комплекс "Славин", возложил венок к памятнику, почтив память погибших.

В Братиславе министр обороны Азербайджана встретился со словацким коллегой.

На церемонии официальной встречи министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении образцового военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, была подчеркнута важность взаимных визитов.

Стороны также обсудили перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Minister pays official visit to Slovakia
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov slovakiyalı həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyətini müzakirə edib

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