Закир Гасанов обсудил со словацким коллегой военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Словакии.
Как сообщили Report в Миниобороны, визит организован по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Словакии Роберта Калиняка.
В рамках визита Закир Гасанов посетил военно-мемориальный комплекс "Славин", возложил венок к памятнику, почтив память погибших.
В Братиславе министр обороны Азербайджана встретился со словацким коллегой.
На церемонии официальной встречи министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении образцового военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.
На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, была подчеркнута важность взаимных визитов.
Стороны также обсудили перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества.