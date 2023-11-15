О нас

Закир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество

Закир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Армия
15 ноября 2023 г. 10:15
Закир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Руководящий состав министерства ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании ROKETSAN оборонной промышленности Турции.

На встрече с руководством компании ROKETSAN обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Ministry's leadership participates in Dubai Airshow 2023
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov "ROKETSAN"ın rəhbərliyi ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое важное

Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
Глава государства: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение
13 ноября 2023 г. 14:58
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией
13 ноября 2023 г. 14:43
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi