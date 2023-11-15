Закир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Руководящий состав министерства ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании ROKETSAN оборонной промышленности Турции.

На встрече с руководством компании ROKETSAN обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.