Закир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Руководящий состав министерства ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании ROKETSAN оборонной промышленности Турции.
На встрече с руководством компании ROKETSAN обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.