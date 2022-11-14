Закир Гасанов обсудил с премьер-министром Грузии военно-политическую ситуацию в регионе

14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала генерал-полковник З.Гасанов в сопровождении делегации посетил площадь Героев в центре Тбилиси и возложил венок к памятнику павшим за территориальную целостность Грузии.

Затем министр обороны встретился с премьер-министром Грузии.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. Была подчеркнута особая значимость визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре нынешнего года. Отмечалось, что регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, отмечалось, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.