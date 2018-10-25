Закир Гасанов обсудил с помощником генсека ООН военно-политическую ситуацию в регионе

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с помощником генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности Александром Зуевым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе. Была высоко оценена деятельность Азербайджана в рамках ООН, в частности участие наших миротворцев в различных миссиях, а также их вклад, внесенный в поддержание международного мира и безопасности.