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Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Турции перспективы развития военного сотрудничества

Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Турции перспективы развития военного сотрудничества В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.
Армия
2 сентября 2023 г. 10:29
Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Турции перспективы развития военного сотрудничества

В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После взаимного вручения подарков было сделано совместное фото на память.

Затем генерал-полковник З.Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер приняли участие в церемонии открытия 2023-2024 летно-учебного года.

После того, как был отдан приказ о выполнении полетов, гости понаблюдали за полетами средств военной авиации братской страны.

Затем генерал-полковник З.Гасанов прибыл в Анкару. Здесь он встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух братских стран и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем министры обороны двух братских стран приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Анкаре.

Выступивший на фестивале президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.

Фестиваль "Технофест" был встречен зрителями с большим интересом.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov discusses development of military cooperation with Chief of General Staff of Armed Forces of Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Baş Qərargah rəisi ilə hərbi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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