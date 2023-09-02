Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Турции перспективы развития военного сотрудничества

В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
После взаимного вручения подарков было сделано совместное фото на память.
Затем генерал-полковник З.Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер приняли участие в церемонии открытия 2023-2024 летно-учебного года.
После того, как был отдан приказ о выполнении полетов, гости понаблюдали за полетами средств военной авиации братской страны.
Затем генерал-полковник З.Гасанов прибыл в Анкару. Здесь он встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.
На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух братских стран и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Затем министры обороны двух братских стран приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Анкаре.
Выступивший на фестивале президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.
Фестиваль "Технофест" был встречен зрителями с большим интересом.