Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Турции перспективы развития военного сотрудничества

В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.

В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После взаимного вручения подарков было сделано совместное фото на память.

Затем генерал-полковник З.Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер приняли участие в церемонии открытия 2023-2024 летно-учебного года.

После того, как был отдан приказ о выполнении полетов, гости понаблюдали за полетами средств военной авиации братской страны.

Затем генерал-полковник З.Гасанов прибыл в Анкару. Здесь он встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух братских стран и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем министры обороны двух братских стран приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Анкаре.

Выступивший на фестивале президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.

Фестиваль "Технофест" был встречен зрителями с большим интересом.