Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана ситуацию в регионе.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана ситуацию в регионе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

22 августа состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери.

Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.