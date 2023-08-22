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Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе

Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана ситуацию в регионе.
Армия
22 августа 2023 г. 20:35
Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана ситуацию в регионе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

22 августа состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери.

Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

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