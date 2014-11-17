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    ​Закир Гасанов направится с визитом в Пакистан

    На встречах будут обсуждены вопросы углубления двусторонних отношений в военной сфере

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов завтра отбудет с визитом в Пакистан.

    Как сообщили Report достоверные источники, в рамках визита глава оборонного ведомства Азербайджана встретится с высокопоставленными должностными лицами Пакистана.

    На встречах будут обсуждены вопросы углубления двусторонних отношений в военной сфере.

    Визит завершится 19 ноября.

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