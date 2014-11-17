​Закир Гасанов направится с визитом в Пакистан

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов завтра отбудет с визитом в Пакистан.
Как сообщили Report достоверные источники, в рамках визита глава оборонного ведомства Азербайджана встретится с высокопоставленными должностными лицами Пакистана.
На встречах будут обсуждены вопросы углубления двусторонних отношений в военной сфере.
Визит завершится 19 ноября.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости