​Закир Гасанов находится с официальным визитом в королевстве Бахрейн

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня делегация, возглавляемая министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым отбыла с официальным визитом в королевство Бахрейн.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. В рамках визита предполагаются встречи с королем Бахрейна, Верховным главнокомандующим сил обороны страны Его Высочеством шейхом Хамадом бин Иса аль Халифой, командующим силами обороны Бахрейна фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом. Во время визита также предусматривается посещение командования военно-воздушных сил, военно-морского флота и военно-медицинских учреждений и подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Визит продлится до 27 декабря.