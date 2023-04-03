Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране техническим директором турецкой компании "Байкар" Сельчуком Байрактаром и наградил его медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране техническим директором турецкой компании "Байкар" Сельчуком Байрактаром и наградил его медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Поприветствовав гостя, министр обороны выразил удовлетворение видеть его в нашей стране. Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружеских и братских отношениях, министр подчеркнул, что со временем эти отношения еще более развились и окрепли.

Было особо подчеркнуто, что дружеские взаимоотношения президентов двух стран играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

Поблагодарив за теплый прием и гостеприимство, С.Байрактар выразил удовлетворение визитом в нашу страну и отметил особую значимость подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече обсуждено текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.