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    Закир Гасанов наградил отличившихся в учениях Efes-2018 азербайджанских военнослужащих

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Турции министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 9 мая встретился с азербайджанскими военнослужащими участвующими в международных учениях Efes-2018.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, поздравив отличившийся в учениях личный состав, министр обороны высоко оценил продемонстрированный ими в ходе учений профессионализм и наградил военнослужащих.

    Следует отметить, что в начавшихся с 11-го апреля учениях Efes-2018 участвуют более 100 военнослужащих Азербайджанской армии.

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