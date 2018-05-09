Закир Гасанов наградил отличившихся в учениях Efes-2018 азербайджанских военнослужащих

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Турции министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 9 мая встретился с азербайджанскими военнослужащими участвующими в международных учениях Efes-2018.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, поздравив отличившийся в учениях личный состав, министр обороны высоко оценил продемонстрированный ими в ходе учений профессионализм и наградил военнослужащих.

Следует отметить, что в начавшихся с 11-го апреля учениях Efes-2018 участвуют более 100 военнослужащих Азербайджанской армии.