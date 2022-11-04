Закир Гасанов наблюдал за учениями коммандос

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные сотрудники министерства наблюдали за учениями, проводимыми в танковых частях и подразделениях коммандос. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Мини

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные сотрудники министерства наблюдали за учениями, проводимыми в танковых частях и подразделениях коммандос.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны посетил пункты командного управления, где после наблюдения за учениями и подготовительными упражнениями коммандо, были заслушаны доклады командного состава.

Было доложено, что в процессе учений отрабатывается выведение из строя бронетехники условного противника с близкого расстояния путем устройства засад и окопов, а также выполнение бойцами коммандо боевых задач в населенных пунктах.

В соответствии с планом учений, танковые подразделения выполнили также приемы продвижения бронетехники с ведением огня.

Высоко оценив действия коммандо и танковых подразделений, генерал-полковник Закир Гасанов дал дополнительные поручения по дальнейшему повышению интенсивности и эффективности боевой подготовки с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне Азербайджана.