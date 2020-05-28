Закир Гасанов участвовал в открытии нового корпуса Главного клинического госпиталя - ВИДЕО

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, предпринимаются целенаправленные меры по улучшению служебных, социально-бытовых условий и сохранению здоровья личного состава Азербайджанской армии, усиливается материально-техническая база воинских частей, а также создается отвечающая современным стандартам военная инфраструктура.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В продолжение строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях, состоялась церемония открытия третьего лечебного корпуса Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.

Принимая участие в мероприятии, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в введенном в эксплуатацию лечебном корпусе.

Начальник Главного медицинского управления Министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев доложил министру обороны, что общая площадь лечебного корпуса, состоящего из трех этажей и одного подвала, составляет 4000 квадратных метров. Здесь имеются стоматологический, офтальмологический и манипуляционный кабинеты, кабинеты забора крови, дежурного врача, оксигенотерапии, реанимационное, дезинфекционное и стерилизационное отделения, а также другие служебные и административные помещения, лаборатория, столовая, котельная, прачечная и тренажерный зал, предназначенный для реабилитации пациентов.

Было отмечено, что в отделении, оснащенном медицинским оборудованием производства ведущих стран мира, созданы все условия для лечения военнослужащих.

После ознакомления с условиями, созданными в лечебном корпусе, министр обороны поставил перед руководством Главного медицинского управления соответствующие задачи по усовершенствованию медицинской службы.