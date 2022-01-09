Закир Гасанов: Мы всегда на стороне ВС Турции в борьбе с терроризмом

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара и начальнику Генерального штаба генералу Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Глубоко опечален известием о гибели трех военнослужащих турецкой армии в результате подлого теракта в районе Акчакале Шанлыурфы.

Ваша боль - наша боль.

Мы всегда на стороне вооруженных сил братской Турции в ожесточенной борьбе с терроризмом и всеми силами поддерживаем вас.

Упокой Аллах души шехидов, разделяю горе их близких и приношу глубочайшие соболезнования их семьям.

Аллах рехмет элясин".