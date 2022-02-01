Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью

"По поручению президента нашей страны мы проводим реформы в структуре Азербайджанской армии, схожие с армейской структурой Вооруженных сил Турции. Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в этом направлении. Мы прошли большой путь в этом направлени

"По поручению президента нашей страны мы проводим реформы в структуре Азербайджанской армии, схожие с армейской структурой Вооруженных сил Турции. Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в этом направлении. Мы прошли большой путь в этом направлении".

Как передает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Еще раз хочу выразить благодарность министру национальной обороны, он поддерживает нас во всех вопросах. Уверен, что в скором времени Азербайджанская армия повысит свою боеспособность", - подчеркнул З.Гасанов.