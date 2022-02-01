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Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью

Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью "По поручению президента нашей страны мы проводим реформы в структуре Азербайджанской армии, схожие с армейской структурой Вооруженных сил Турции. Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в этом направлении. Мы прошли большой путь в этом направлени
Армия
1 февраля 2022 г. 20:33
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
Закир Гасанов

"По поручению президента нашей страны мы проводим реформы в структуре Азербайджанской армии, схожие с армейской структурой Вооруженных сил Турции. Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в этом направлении. Мы прошли большой путь в этом направлении".

Как передает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Еще раз хочу выразить благодарность министру национальной обороны, он поддерживает нас во всех вопросах. Уверен, что в скором времени Азербайджанская армия повысит свою боеспособность", - подчеркнул З.Гасанов.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov: We are carrying out reforms to bring army in line with Turkish model
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Ordumuzun Türkiyə modelinə uyğunlaşdırılması istiqamətində islahatlar aparırıq"

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