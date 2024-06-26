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Закир Гасанов: Мы поставили перед собой цель обеспечения себя другими снарядами, ракетами

Закир Гасанов: Мы поставили перед собой цель обеспечения себя другими снарядами, ракетами Мы видим подтверждение большой дальновидности уважаемого господина Президента, создавшего Министерство оборонной промышленности. Сейчас необходимо стать в очередь для приобретения вооружения в мире. К сожалению, весь мир вооружается. Если сейчас мы сравни
Армия
26 июня 2024 г. 00:35
Закир Гасанов: Мы поставили перед собой цель обеспечения себя другими снарядами, ракетами

Мы видим подтверждение большой дальновидности уважаемого господина Президента, создавшего Министерство оборонной промышленности. Сейчас необходимо стать в очередь для приобретения вооружения в мире. К сожалению, весь мир вооружается. Если сейчас мы сравним нынешнюю ситуацию с тем, что было пять лет назад, то увидим большие изменения. Поэтому мы уже пришли к этому полностью подготовленными. У нас есть возможность обеспечить наши потребности как минимум на 70%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в своем интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ.

"Наша цель заключается в том, чтобы поднять это на более высокий уровень. Речь идет о стрелковом оружии. Сейчас мы поставили перед собой цель обеспечения себя другими снарядами, ракетами. Заверю вас в том, что за каждым словом господина Президента стоят дела, в этом направлении проводится большая работа. Перед Азербайджаном поставлены такие задачи, которые мы, Иншаллах, решим, и это отрадный факт, обеспечим себя самым современным оружием, техникой и вооружением. Мы используем возможности братской Турции и наладим совместное производство", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: Qarşıya vəzifə qoymuşuq ki, ordumuzu digər mərmilərlə, raketlərlə təmin edək

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