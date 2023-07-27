Закир Гасанов: Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства

"Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства, но я не буду их называть".

"Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства, но я не буду их называть".

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр подчеркнул, что военная промышленность Турции развивается ускоренными темпами: "Нас радует это развитие. Азербайджан проявляет повышенный интерес к военной промышленности Турции. Уже подписано множество двусторонних соглашений. В то же время мы совместно реализуем многие проекты".

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции для участия в 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23, которая проходит в Стамбуле.