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Закир Гасанов: Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства

Закир Гасанов: Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства "Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства, но я не буду их называть".
Армия
27 июля 2023 г. 11:37
Закир Гасанов: Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства

"Мы интересуемся многими видами оружия турецкого производства, но я не буду их называть".

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр подчеркнул, что военная промышленность Турции развивается ускоренными темпами: "Нас радует это развитие. Азербайджан проявляет повышенный интерес к военной промышленности Турции. Уже подписано множество двусторонних соглашений. В то же время мы совместно реализуем многие проекты".

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции для участия в 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23, которая проходит в Стамбуле.

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Версия на английском языке Defense minister: Azerbaijan is interested in many Turkish weapons
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: “Türkiyənin bir çox silahları ilə maraqlanırıq, lakin adlarını açıqlamayacağam”

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