Закир Гасанов: Личный состав должен быть воспитан в духе любви к Родине и ненависти к врагу

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с выпускниками Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военной академии Вооруженных Сил и Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Руководство министерства обороны, возложив цветы к воздвигнутому на территории военного училища памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздало дань памяти Великому вождю.

Встреча с выпускниками началась с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины минутой молчания и исполнением Государственного гимна.

Поздравив выпускников, успешно завершивших обучение и получивших воинское звание "лейтенант", министр обороны отметил, что каждый офицер Азербайджанской армии должен стать личным примером для воинского коллектива, которым он руководит, и верным государству. Он должен служить с чувством любви к Родине и земле, а также ненависти к врагу.

Говоря о реформах, проводимых в Азербайджанской армии по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны рассказал о значимых работах, выполняемых в сфере армейского строительства и предстоящих важных задачах по боевой и морально-психологической подготовке личного состава.

Министр подчеркнул, что открытие новых военных городков, выдача служебных квартир и квартир постоянного проживания в целях улучшения обеспечения, социально-бытовых условий и состояния здоровья военнослужащих, также являются приоритетными направлениями политики нашего государства.

Министр обороны дал выпускникам свои рекомендации и, пожелав им успехов на этом славном пути, отметил: "Каждый офицер должен быть верен идеологии азербайджанства, относиться к личному составу с уважением и заботой, формировать здоровую обстановку в коллективе. Вы удостоились ответственного и почетного имени офицера, и поэтому каждый из вас должен осознать эту ответственность и верно служить. Вы должны воспитать личный состав, которым руководите, в духе любви к Родине и ненависти к врагу, мобилизовать свои знания и умения в сфере повышения боеспособности нашей армии. Развитие экономики Азербайджана, соответствие нашей армии современным требованиям, её оснащение вооружением и военной техникой, соответствующих мировым стандартам, высокий уровень боевого духа и морально-психологического состояния личного состава являются результатом внимания и заботы Верховного главнокомандующего. Вы также должны внести вклад в развитие Азербайджанской армии своей образцовой службой, и руководствуясь лозунгом "Служба Родине, народу и государству – смысл нашей жизни", должны служить нашему государству и государственности".

Поделившись своим служебным опытом с выпускниками, министр обороны отметил, что своим поведением, высокими качествами воспитания, дисциплинированностью, патриотизмом, приверженностью к национально-нравственным ценностям офицер всегда должен быть личным примером для всех, и своей образцовой службой оправдать высокое доверие, оказанное ему президентом страны и народом, а также надежно защищать свою Родину и народ.