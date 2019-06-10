Закир Гасанов и Хулуси Акар посетили в Нахчыване Учебно-тренировочный центр

10 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар побывали в воинской части и Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в городе Нахчыване.

Как сообщили Report в министерстве обороны, министры ознакомились с боевой подготовкой и социально-бытовыми условиями личного состава, осмотрели новое вооружение и военную технику, имеющиеся в распоряжении воинской части, а также объекты военной инфраструктуры.

Затем министры обороны посетили Военный лицей имени Гейдара Алиева в Нахчыване.

Гости ознакомились с военно-учебным заведением. Было подчеркнуто, что благодаря высокому вниманию и заботе руководства государства в лицее были созданы условия, отвечающие современным требованиям. Наряду с образованием курсантов, их социальная защита и военно-патриотическое воспитание здесь также находятся в центре внимания.

Министры, встретившись с преподавательским составом и курсантами, ознакомились с условиями, созданными в учебном корпусе и общежитии.