Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности

В Анкаре состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Как сообщает Report, вначале cостоялась официальная церемония встречи З.Гасанова.
Хулуси Акар лично встретил З.Гасанова. Министр обороны Азербайджана оставил подпись в книге памяти Министерства национальной обороны Турции.
Затем состоялась встреча министров один на один, которая продолжилась с участием представителей двух стран.
На встрече были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны, безопасности и совместного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.