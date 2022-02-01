Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности

В Анкаре состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковников Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

В Анкаре состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, вначале cостоялась официальная церемония встречи З.Гасанова.

Хулуси Акар лично встретил З.Гасанова. Министр обороны Азербайджана оставил подпись в книге памяти Министерства национальной обороны Турции.

Затем состоялась встреча министров один на один, которая продолжилась с участием представителей двух стран.

На встрече были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны, безопасности и совместного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.