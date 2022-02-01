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Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности

Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности В Анкаре состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковников Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Армия
1 февраля 2022 г. 17:29
Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности

В Анкаре состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, вначале cостоялась официальная церемония встречи З.Гасанова.

Хулуси Акар лично встретил З.Гасанова. Министр обороны Азербайджана оставил подпись в книге памяти Министерства национальной обороны Турции.

Затем состоялась встреча министров один на один, которая продолжилась с участием представителей двух стран.

На встрече были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны, безопасности и совместного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov, Hulusi Akar discuss regional security issues
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənovla Hulusi Akar regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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