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Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности

Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности 29 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой депутатом Великого Национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, экс-министром национальной оборон
Армия
29 января 2024 г. 17:56
Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы региональной безопасности

29 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой депутатом Великого Национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, экс-министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть своего бывшего коллегу в Азербайджане. Министр особо подчеркнул, что дружеские и братские отношения президентов Азербайджана и Турции играют важную роль в развитии двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества во всех других областях по восходящей линии.

В свою очередь, Х.Акар выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Отметив особую важность достижения двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией уровня стратегического союзничества, депутат подчеркнул значимость подобных визитов.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov və Hulusi Akar regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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