Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили совместные военные учения

Отмечено значение проведения совместных военных учений с целью дальнейшего повышения уровня профессионализма военнослужащих Азербайджана и Турции.

Отмечено значение проведения совместных военных учений с целью дальнейшего повышения уровня профессионализма военнослужащих Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, региональная безопасность, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что 4 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.