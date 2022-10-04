О нас

Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили совместные военные учения

Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили совместные военные учения Отмечено значение проведения совместных военных учений с целью дальнейшего повышения уровня профессионализма военнослужащих Азербайджана и Турции.
Армия
4 октября 2022 г. 17:19
Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили совместные военные учения

Отмечено значение проведения совместных военных учений с целью дальнейшего повышения уровня профессионализма военнослужащих Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, региональная безопасность, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что 4 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Zakir Hasanov, Hulusi Akar discuss joint military exercises
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov və Hulusi Akar birgə hərbi təlimləri müzakirə edib

Самое читаемое

Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi