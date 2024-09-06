Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений на условной границе

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений, дислоцированных в направлении условной границы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Министру было доложено, что в подразделениях на высоком уровне организовано круглосуточное боевое дежурство и ведется непрерывная служба в соответствии с правилами распорядка дня.
Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство, министр обороны высоко оценил боевую и психологическую подготовку военнослужащих.
Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по более качественной организации служебно-боевой деятельности и повышению бдительности.