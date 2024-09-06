О нас

Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений на условной границе

Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений на условной границе Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений, дислоцированных в направлении условной границы.
Армия
6 сентября 2024 г. 11:30
Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений на условной границе

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений, дислоцированных в направлении условной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министру было доложено, что в подразделениях на высоком уровне организовано круглосуточное боевое дежурство и ведется непрерывная служба в соответствии с правилами распорядка дня.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство, министр обороны высоко оценил боевую и психологическую подготовку военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по более качественной организации служебно-боевой деятельности и повышению бдительности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Leadership of Azerbaijan's Defense Ministry inspects combat training of units
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov və Hikmət Mirzəyev şərti sərhəddə olublar, bölmələrə tapşırıqlar verilib

Самое читаемое

Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
4 сентября 2024 г. 20:37
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
5 сентября 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi