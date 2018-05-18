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    Закир Гасанов: Экономический рост и усиление военного потенциала Азербайджана привели к краху Армении

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    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18-го мая состоялся семинар на тему "Актуальные проблемы морально-психологического обеспечения современного боя" с участием заместителей командиров объединений, соединений и заместителей начальников специальных военно-учебных заведений по работе с личным составом. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным составом, участвовавшим в семинаре.

    Сначала участники семинара минутой молчания почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, после чего был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Проанализировав текущее состояние работ, проделываемых в сфере морально-психологической подготовки, генерал-полковник З.Гасанов поделился своими видениями об организации на высоком уровне деятельности в этом направлении, воспитании военнослужащих в духе национально-моральных ценностей, глубоком знании военнослужащих современного оружия и техники и ряде других вопросов.

    Особо отметив достижения нашей армии, министр обороны подчеркнул, что эти успехи являются ярким показателем внимания и заботы, оказываемой президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым армейскому строительству.

    Министр обороны подчеркнул, что целенаправленная внутренняя и внешняя политика президента Азербайджанской Республики полностью изолировала Армению от всех региональных и международных экономических проектов и сделала ее финансово зависимой от иностранных грантов. Министр особо отметил, что экономический рост и усиление военного потенциала Азербайджана привели к краху Армении.

    Министр обороны дал соответствующие указания в связи с усилением работ по морально-психологической подготовке, соблюдением правил безопасности и повышением бдительности, правильным ведением индивидуальной воспитательной работы среди военнослужащих, выстраиванием взаимоотношений согласно требованиям уставов и другими сферами.

    Затем были заслушаны доклады по тематике семинара, состоялся обмен мнениями и выдвинуты предложения по усовершенствованию морально-психологического обеспечения.

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