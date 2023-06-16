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Министр обороны Азербайджана приказал ВС быть готовыми к предотвращению провокаций Армении

Министр обороны Азербайджана приказал ВС быть готовыми к предотвращению провокаций Армении Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указания азербайджанской армии в любой момент быть готовой решительно предотвращать любую провокацию Армении.
Армия
16 июня 2023 г. 15:33
Министр обороны Азербайджана приказал ВС быть готовыми к предотвращению провокаций Армении

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указания Вооруженным силам Азербайджана быть готовыми к решительному отражению любой провокации Армении.

Как сообщает Report, это было сделано 16 июня на заседании коллегии министерства обороны.

На совещании были проанализированы оперативные условия на условной границе между Азербайджаном и Арменией и в Карабахском экономическом районе.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что в целях предотвращения интенсивного обстрела азербайджанских позиций вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, незаконных перевозок военных грузов и попыток создания долговременных фортификационных сооружений на территории Карабахского экономического района азербайджанским подразделениям даны указания и впредь принимать необходимые ответные меры, вести постоянное наблюдение за действиями противника и быть готовым к предотвращению провокаций.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Ermənistanın istənilən təxribatının qarşısının alınması barədə göstəriş verib

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