Министр обороны Азербайджана приказал ВС быть готовыми к предотвращению провокаций Армении

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указания азербайджанской армии в любой момент быть готовой решительно предотвращать любую провокацию Армении.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указания Вооруженным силам Азербайджана быть готовыми к решительному отражению любой провокации Армении.

Как сообщает Report, это было сделано 16 июня на заседании коллегии министерства обороны.

На совещании были проанализированы оперативные условия на условной границе между Азербайджаном и Арменией и в Карабахском экономическом районе.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что в целях предотвращения интенсивного обстрела азербайджанских позиций вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, незаконных перевозок военных грузов и попыток создания долговременных фортификационных сооружений на территории Карабахского экономического района азербайджанским подразделениям даны указания и впредь принимать необходимые ответные меры, вести постоянное наблюдение за действиями противника и быть готовым к предотвращению провокаций.