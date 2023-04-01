Закир Гасанов дал указания о решительном пресечении возможных провокаций

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Проанализировав оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе, министр обороны дал соответствующие указания о решительном пресечении возможных провокаций.

Как сообщает Report, министр отметил, что все противоправные действия противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должны находиться под постоянным контролем, чтобы и впредь не допускать подобных действий на территории Азербайджана.

З.Гасанов особо отметил важность повышения интенсивности учений и тренировок, проводимых в соответствии с условиями реального боя, и совершенствования методов эффективного применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении.

Министр обороны еще раз напомнил о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности и необходимых противопожарных мер.