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Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины

Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины
Армия
30 мая 2025 г. 14:44
Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины

В Министерстве обороны представлены новые проекты, подготовленные рабочей группой, состоящей из ответственных должностных лиц дисциплинарной, гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил, в также соответствующих структур.

Об этом Report сообщили Министерстве обороны.

На мероприятии предоставлена ​​подробная информация о деятельности рабочей группы, созданной приказом министра обороны Закира Гасанова с целью обновления воинских уставов, и представленных проектах.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал рекомендации по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, награждению военнослужащих, несущих образцовую воинскую службу, а также конкретные поручения соответствующим должностным лицам.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tapışırıqlar verib

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