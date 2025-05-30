Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины

Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины

В Министерстве обороны представлены новые проекты, подготовленные рабочей группой, состоящей из ответственных должностных лиц дисциплинарной, гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил, в также соответствующих структур.

Об этом Report сообщили Министерстве обороны.

На мероприятии предоставлена ​​подробная информация о деятельности рабочей группы, созданной приказом министра обороны Закира Гасанова с целью обновления воинских уставов, и представленных проектах.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал рекомендации по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, награждению военнослужащих, несущих образцовую воинскую службу, а также конкретные поручения соответствующим должностным лицам.