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Закир Гасанов дал поручения по пресечению провокаций реваншистских сил

Закир Гасанов дал поручения по пресечению провокаций реваншистских сил Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения быть готовыми в любой момент пресечь возможные провокации реваншистских сил.
Армия
2 июля 2022 г. 12:23
Закир Гасанов дал поручения по пресечению провокаций реваншистских сил

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения быть готовыми в любой момент пресечь возможные провокации реваншистских сил.

Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе служебного совещания в Центральном командном пункте оборонного ведомства.

В ходе совещания была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих, а также повышению бдительности личного состава.

Министр обороны положительно оценил деятельность новосозданных воинских частей коммандос, а также их успешное комплектование, поручил уделить особое внимание боевой подготовке этих подразделений.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s defence minister gives relevant instructions to be ready to prevent possible provocations of revanchist forces 
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov revanşist qüvvələrin təxribatlarının qarşısını almağa hazır olmaqla bağlı tapşırıqlar verib

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