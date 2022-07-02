Закир Гасанов дал поручения по пресечению провокаций реваншистских сил

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения быть готовыми в любой момент пресечь возможные провокации реваншистских сил.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения быть готовыми в любой момент пресечь возможные провокации реваншистских сил.

Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе служебного совещания в Центральном командном пункте оборонного ведомства.

В ходе совещания была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих, а также повышению бдительности личного состава.

Министр обороны положительно оценил деятельность новосозданных воинских частей коммандос, а также их успешное комплектование, поручил уделить особое внимание боевой подготовке этих подразделений.