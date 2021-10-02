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Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава

Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения по организации службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях.
Армия
2 октября 2021 г. 14:24
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения по организации службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Министр, выступивший на служебном совещании, прошедшем в Центральном командном пункте, дал поручения очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданию военной инфраструктуры, прокладке горных дорог и поддержанию их в постоянном рабочем состоянии, обеспечению готовности подразделений к зимнему периоду.

З. Гасанов дал поручения о размещении призывников в соответствующих подразделениях, распределение которых в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего осуществляется в электронном порядке, а также об организованном выполнении работ по увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Министр обороны поручил практически отрабатывать деятельность подразделений и пунктов управления с целью поддержания боеспособности войск и боевой подготовки личного состава, уточнять боевые планы, а также уделять особое внимание вопросам материально-технического оснащения.

Министр отметил важность пристального внимания к соблюдению дисциплины и безопасности, в том числе пожарной безопасности, а также дальнейшему улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.

Отметим, что в совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov şəxsi heyətin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib

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