Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности армии

14:54

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поручил ответственным лицам усилить подготовку войск, улучшить профессиональные навыки личного состава и обеспечить качественную организацию службы.

Как сообщает Report, об этом Гасанов сказал на служебном совещании в министерстве обороны.

На совещании особое внимание было уделено зимним мероприятиям, особенно в горных районах.

В этой связи министр поручил обеспечить подразделения, расположенные в сложных климатических условиях, необходимым продовольствием, топливом, дровами и теплой одеждой, а также принять меры по защите здоровья военнослужащих от сезонных заболеваний.