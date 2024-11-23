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Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности армии

Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности армии 14:54
Армия
23 ноября 2024 г. 15:43
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности армии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поручил ответственным лицам усилить подготовку войск, улучшить профессиональные навыки личного состава и обеспечить качественную организацию службы.

Как сообщает Report, об этом Гасанов сказал на служебном совещании в министерстве обороны.

На совещании особое внимание было уделено зимним мероприятиям, особенно в горных районах.

В этой связи министр поручил обеспечить подразделения, расположенные в сложных климатических условиях, необходимым продовольствием, топливом, дровами и теплой одеждой, а также принять меры по защите здоровья военнослужащих от сезонных заболеваний.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov sets specific tasks regarding combat readiness of Azerbaijan army
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ordunun döyüş hazırlığı ilə bağlı konkret tapşırıqlar verib

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