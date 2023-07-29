Закир Гасанов дал поручения по обеспечению безопасности воздушных судов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.

Как передает Report, об этом говорилось на служебном совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Коснувшись участившихся в последнее время случаев применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временного размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны, министр дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.

В целях поддержания высокого уровня профессионализма, практических навыков военнослужащих и боеспособности подразделений была подчеркнута важность организации учений, проводимых во взаимодействии войск, в соответствии с условиями реального боя, регулярного уточнения оперативных планов и уделения особого внимания повышению качества учений.