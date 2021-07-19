О нас
Report Georgia
Аудио новости

Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций

Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны Закир Гасанов отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности.
Армия
19 июля 2021 г. 10:45
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны Закир Гасанов отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Министр дал указания командно-начальствующему составу в связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

Поинтересовавшись ходом инженерно-саперных работ и мероприятий инженерного обеспечения войск, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ehtimal olunan təxribatların qarşısının alınması üçün göstərişlər verdi

Самое важное

Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
19 июля 2021 г. 10:45
Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
17 июля 2021 г. 16:38
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
17 июля 2021 г. 13:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi