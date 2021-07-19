Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны Закир Гасанов отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности.

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны Закир Гасанов отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Министр дал указания командно-начальствующему составу в связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

Поинтересовавшись ходом инженерно-саперных работ и мероприятий инженерного обеспечения войск, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.