О нас
Аудио новости

Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян

Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на возможные провокации против подразделений Азербайджанской армии.
Армия
125
7 марта 2022 г. 14:46
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на возможные провокации против подразделений Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом он заявил на служебном совещании в Министерстве обороны.

Оценив ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе и на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, министр обороны дал поручения по немедленному адекватному реагированию на возможные провокации против наших подразделений, поддержанию для этого на постоянном высоком уровне боевой готовности, а также практической подготовке подразделений и пунктов управления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Defense Minister instructs to give immediate adequate response to Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ermənilərin təxribatlarına dərhal adekvat cavabın verilməsi barədə tapşırıqlar verib

Самое важное

Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
6 марта 2022 г. 13:01
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi