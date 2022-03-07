Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на возможные провокации против подразделений Азербайджанской армии.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на возможные провокации против подразделений Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом он заявил на служебном совещании в Министерстве обороны.

Оценив ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе и на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, министр обороны дал поручения по немедленному адекватному реагированию на возможные провокации против наших подразделений, поддержанию для этого на постоянном высоком уровне боевой готовности, а также практической подготовке подразделений и пунктов управления.