Закир Гасанов: Азербайджанское государство демонстрирует жесткую позицию в борьбе с террором

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Батуми. 23 мая. REPORT.AZ/ В Батуми началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр обороны Грузии Леван Изория после открытия мероприятия выразил соболезнования семьям погибших во время террористического акта, совершенного в городе Манчестер, министр отметил, что Грузия решительно осуждает террор.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ишык выразил признательность за организацию мероприятия на высоком уровне и отметил, что его страна ведет борьбу с террором.

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов решительно осудил теракт в городе Манчестер. Он сообщил, что Азербайджанское государство продолжает демонстрировать жесткую позицию в борьбе с террором: "Посредством террора совершают попытку убийства мирных людей, нарушения стабильности в странах, нарушения международного сотрудничества. Все государства должны вести совместную борьбу с терроризмом".

На трехсторонней встрече между Турцией, Грузией и Азербайджаном участники обсуждают перспективы военного сотрудничества, региональной безопасности и совместной защиты экономических проектов, осуществляемых в регионе и другие вопросы.